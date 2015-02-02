Доделать логотип для стоматологии

# 1 — $ 50

В приложении дан эскиз логотипа. Задача доделать логотип до нормального вида.

Требования:

1. Оставить все элементы как на эскизе

2. Фотмат Лого — КВАДРАТ, все элементы в нем должны гармонично располагаться

3. Можно поиграть со шрифтами и их размером, может незначительно переместить элементы.

4. Цветовое решение можно поменять, но оставить в этой гамме, хотя варианты рассматриваем.

5. Звезды и зуб должны остаться такие как есть. Вариации других элементов допускаются