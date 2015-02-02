Доделать логотип для стоматологии

Нужно разработать лого геральдического типа. Щит, два меча (стиль World Of Worcraft), название. Лого для игрового сайта 3D стиль может быть плюсом (нужен плоский и 3d модель в идеале) заявки без портфолио не принимаются Работа для тех ...
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В приложении дан эскиз логотипа. Задача доделать логотип до нормального вида.
Требования:
1. Оставить все элементы как на эскизе
2. Фотмат Лого — КВАДРАТ, все элементы в нем должны гармонично располагаться
3. Можно поиграть со шрифтами и их размером, может незначительно переместить элементы.
4. Цветовое решение можно поменять, но оставить в этой гамме, хотя варианты рассматриваем.
5. Звезды и зуб должны остаться такие как есть. Вариации других элементов допускаются
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