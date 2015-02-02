Доделать логотип для стоматологии

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен28 заявок2663 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$50

В приложении дан эскиз логотипа. Задача доделать логотип до нормального вида.

Требования:

1. Оставить все элементы как на эскизе

2. Фотмат Лого — КВАДРАТ, все элементы в нем должны гармонично располагаться

3. Можно поиграть со шрифтами и их размером, может незначительно переместить элементы.

4. Цветовое решение можно поменять, но оставить в этой гамме, хотя варианты рассматриваем.

5. Звезды и зуб должны остаться такие как есть. Вариации других элементов допускаются

9 лет назад
ivandamari
Марина 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
15 дней назад
Победитель конкурса
jechernetsov
43 годаЛатвия
9 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
#1
Очень хорошая работа. Хоть задание выполнено с отклонением от поставленной задачи, работа выполнена на столько качественно и продуманно, что заказчик отказавшись от своего варианта выбрал именно этот. Очень стильный и лаконичный логотип! Рекомендую Евгения, как хорошего исполнителя!
Все грамотно и оперативно! Приятно сотрудничать...
Заявки фрилансеров
jechernetsov
43 годаЛатвия
9 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Логотип геральдического типа

    $80

    Нужно разработать лого геральдического типа. Щит, два меча (стиль World Of Worcraft), название. Лого для игрового сайта 3D стиль может быть плюсом (нужен плоский и 3d модель в идеале) заявки без портфолио не принимаются Работа для тех ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нарисовать логотип

    Добрый день, у нас выпускается обучающий проект к сайту нужно придумать логотип , есть название проекта и его схема исполнителям покажу более подробную информацию оставляйте свои скайпы для общение

    Логотипы и Знаки39 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка логотипа

    $15

    Необходимо разработать логотип для компании, которая поставляет оборудование (станки и производственные линии) для пищевой промышленности.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип для RUцена (гипермаркет скидок)

    $50

    Название: RUцена (гипермаркет скидок) Шрифт: в зависимости от оформления (должно быть похоже на ценник), RU и цена должны быть разные Надпись гипермаркет скидок должна быть ненавязчивой (возможно не будет использоваться) Логотип должен ассоциироваться с ценником, наброски в приложении ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип для производителя посуды

    $155

    Добрый день. Нужен новый логотип для компании. ООО "БИОЛ" http://biol.com.ua/ Производитель литой посуды. Логотип должен состоять из надписи BIOL (латиницей) и фирменного знака. Что можно обыграть: - компания на рынке с 1999 года - БИОЛ - высокотехнологичное ...

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип для сети салонов красоты

    $50

    Добрый день. Необходим логотип для сети салонов красоты. Название сети - YOKA. Бизнес будет ориентирован на качественно новые уникальные подходы в обслуживании клиентов. Соответственно, логотип должен отражать эту тенденцию, быть оригинальным, модерновым, "прикольным". Должен хорошо смотреться ...

    Логотипы и Знаки69 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип

    в центре выпуклый земной шар по окружности каемка и надпись Новиков Константин Викторович снизу адрем сайта www.7inars.ru земной шар типа такой как в прищепке. но нужно сделать по окружности надпись. В общем в принципе как значок, ...

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отрисовать логотип в векторе + пару правок

    $12

    Здравствуйте,в приложении лого. 1.Необходимо убрать Пачку денег зеленых 2.Слоган внизу написать под стиль более красиво 3.Поменять название логотипа (скажу какое),шрифт оставить тот же 4.в одном варианте поменять цвета букв 5.В одном варианте поменять цвета полосок Предоставить все это в векторе для ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад