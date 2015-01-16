Придумать логотип. Векторный стиль.

Нужно два логотипа в стиле flat один цветной,второй серый-прозрачный. Лайм в разрезе. можно с надписью Fresh. Второй можно с адресом группы в вк.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Логотип связанный с названием Red Button. Связан с услугами в интернете.создание сайтов,реклама и т.д.
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