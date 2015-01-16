Необходимо лого перевести в вектор

Логотипы и ЗнакиЗакрыт29 заявок315 просмотров
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У меня есть логотип. Задача перенести его в векторный формат.

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9 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)