Логотип для фотографа

$25
Логотипы и ЗнакиЗакрыт40 заявок284 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать логотип для фотографа. Подробности в приложенном файле.

9 лет назад
mechanicalpoet
Никита 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад