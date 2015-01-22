Лого для группы VK

Логотипы и ЗнакиЗавершен25 заявок288 просмотров
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Нужно сделать лого для страницы фирмы в VK, которая называется "Принцип Точности".

Тематика - разработка программного обеспечения.

В заявке, желательно, указываете ваше видение того, что по вашему мнению должно быть изображено на лого, чтобы отразить идею. (важно, чтобы получилось не банально).

Предпочтительны недорогие заявки.

9 лет назад
castle
Борис 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
152 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
sunnyfunny
Анна 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$8
1 день
Желаю успехов этому исполнителю! Культурная, приятная в общении сотрудница.
Очень коммуникабельный и "человечный" заказчик, оплата в полном объеме, без задержек. Рекомендую :)
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