Лого для группы VK

Нужно сделать лого для страницы фирмы в VK, которая называется "Принцип Точности".

Тематика - разработка программного обеспечения.

В заявке, желательно, указываете ваше видение того, что по вашему мнению должно быть изображено на лого, чтобы отразить идею. (важно, чтобы получилось не банально).

Предпочтительны недорогие заявки.