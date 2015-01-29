nat_avdeeva

Наталия nat_avdeeva

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

vera-levchenko
Вера 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
6 отзывов
$135
10 баллов
10 лет назад
Лого для рестораторов
Спасибо за хорошую работу!
Спасибо вам за четко поставленное тз и оперативность по оплате! Рекомендую!
Ответный отзыв