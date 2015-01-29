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Наталия
nat_avdeeva
nat_avdeeva
43 года
10 лет на
фриланс
-бирже
Была
9 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Вера
vera-levchenko
37 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
6 отзывов
$135
10 баллов
10 лет назад
Лого для рестораторов
Спасибо за хорошую работу!
Спасибо вам за четко поставленное тз и оперативность по оплате! Рекомендую!
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Отзывы заказчиков
1
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