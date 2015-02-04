Доработать Логотип, перевести в вектор

Необходимо нарисованный лого "отшлифовать", понять стилистику и сделать конфетку) А потом перевести все это в вектор.

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