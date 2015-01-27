Логотип для интернет магазина

Необходимо нарисованный лого "отшлифовать", понять стилистику и сделать конфетку) А потом перевести все это в вектор. Мы работаем со ЯД, СБ, Paypal Пожалуйста сразу предлагайте сроки и цены! А так же указывайте, что должно быть в ТЗ.