Логотип компании.

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт39 заявок301 просмотр
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Логотип компании. Род деятельности корпусная мебель, профиль - шкафы (ну и всё что можно назвать шкафом).Называние «ARMARIUM», что в переводе с латинского означает «шкаф». Требуется разработка логотипа. Больше всего интересует текст + графика, с вариантами отдельного использования графической части. Сроки не очень сжатые. Кто в этом разбирается — подходи)))

9 лет назад
SladkijS
42 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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