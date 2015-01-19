Логотип компании. Род деятельности корпусная мебель, профиль — шкафы, кухни и т.д. Называние «ARMARIUM». Требуется разработка логотипа. Больше всего интересует текст + графика (так называемый умный лого), возмоно с вариантами отдельного использования графической части.
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- $5Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Логотип компании. Всем привет!!! Род деятельности корпусная мебель, профиль — шкафы, кухни и т.д. Называние «ARMARIUM», что в переводе с латинского означает «шкаф». Требуется разработка логотипа по всем правилам и канонам))). Больше всего интересует текст ...Логотипы и Знаки57 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Логотип компании. Род деятельности корпусная мебель, профиль - шкафы (ну и всё что можно назвать шкафом).Называние «ARMARIUM», что в переводе с латинского означает «шкаф». Требуется разработка логотипа. Больше всего интересует текст + графика, ...Логотипы и Знаки39 заявокЗакрыт10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
10 лет назад
Довольна сотрудничеством. Наша совместная работа происходила при хорошем уровне взаимопонимания, что позволило завершить работу успешно и своевременно. Оплата была произведена в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Самый адекватный исполнитель среди тех с кем когда-либо приходилось работать. Заказывал разработку логотипа компании. Вся работа сделана в срок и очень качественно. Результат, на мой взгляд, естественно на высоте))) Очень рад что есть возможность работать с человеком, знающим своё дело. Обязательно буду ещё обращаться и всем советовать. Спасибо, Ирина.