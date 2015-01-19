SladkijS

Александр SladkijS

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Логотип компании

    $5

    Логотип компании. Род деятельности корпусная мебель, профиль — шкафы, кухни и т.д. Называние «ARMARIUM». Требуется разработка логотипа. Больше всего интересует текст + графика (так называемый умный лого), возмоно с вариантами отдельного использования графической части.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип/знак компании

    $100

    Логотип компании. Всем привет!!! Род деятельности корпусная мебель, профиль — шкафы, кухни и т.д. Называние «ARMARIUM», что в переводе с латинского означает «шкаф». Требуется разработка логотипа по всем правилам и канонам))). Больше всего интересует текст ...

    Логотипы и Знаки57 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип компании.

    $50

    Логотип компании. Род деятельности корпусная мебель, профиль - шкафы (ну и всё что можно назвать шкафом).Называние «ARMARIUM», что в переводе с латинского означает «шкаф». Требуется разработка логотипа. Больше всего интересует текст + графика, ...

    Логотипы и Знаки39 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

arucik
Ирина 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Логотип компании
Довольна сотрудничеством. Наша совместная работа происходила при хорошем уровне взаимопонимания, что позволило завершить работу успешно и своевременно. Оплата была произведена в срок. Рекомендую!
Самый адекватный исполнитель среди тех с кем когда-либо приходилось работать. Заказывал разработку логотипа компании. Вся работа сделана в срок и очень качественно. Результат, на мой взгляд, естественно на высоте))) Очень рад что есть возможность работать с человеком, знающим своё дело. Обязательно буду ещё обращаться и всем советовать. Спасибо, Ирина.
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