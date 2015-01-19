Самый адекватный исполнитель среди тех с кем когда-либо приходилось работать. Заказывал разработку логотипа компании. Вся работа сделана в срок и очень качественно. Результат, на мой взгляд, естественно на высоте))) Очень рад что есть возможность работать с человеком, знающим своё дело. Обязательно буду ещё обращаться и всем советовать. Спасибо, Ирина.