Логотип/знак компании

# 1 — $ 100

Логотип компании. Всем привет!!! Род деятельности корпусная мебель, профиль — шкафы, кухни и т.д. Называние «ARMARIUM», что в переводе с латинского означает «шкаф». Требуется разработка логотипа по всем правилам и канонам))). Больше всего интересует текст + графика (так называемый умный лого), возмоно с вариантами отдельного использования графической части. Кто в этом разбирается — подходи)))