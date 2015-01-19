Логотип/знак компании

Нужен логотип для нового сервиса: o-vk.ru | проверь теорию шести рукопожатий В логотипе должна отображаться идея сервиса, также должно быть вписано/обыграно o-vk.ru (o-vk) Логотип должен быть по возможности простым и узнаваемым также и на фавиконе для сайта (без ...
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Логотип компании. Всем привет!!! Род деятельности корпусная мебель, профиль — шкафы, кухни и т.д. Называние «ARMARIUM», что в переводе с латинского означает «шкаф». Требуется разработка логотипа по всем правилам и канонам))). Больше всего интересует текст + графика (так называемый умный лого), возмоно с вариантами отдельного использования графической части. Кто в этом разбирается — подходи)))
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