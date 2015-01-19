Нужен логотип для интернет магазина диетических продуктов dukan39.ru Располагаться будет на месте старого. В логотипе желательно отразить и название ДД 39 и домен. При создании логотипа фрукты не использовать.
Дизайн логотипа для интернет-магазина по продаже смартфонов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые веблансеры!
Мы рады предложить Вам участие в очередном конкурсе на разработку логотипа.
Тематика: интернет-магазин по продаже смартфонов.
Подробное техническое задание находится во вложении к проекту.
С уважением,
Отдел разработчиков ООО «ЭкоСофт».
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