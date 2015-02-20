Логотип для финансово-консалтинговой компании

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен41 заявка2171 просмотр
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#1$50

Логотип для финансово-консалтинговой компанииЛоготип предполагается

использовать на фирменных бланках, на интернет-ресурсах, в полиграфической

продукции.

Дизайн достаточно строгий, но со вкусом.

9 лет назад
btct223
49 летИзраиль
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Победитель конкурса
elka1985
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
#1
All great. S U P E R !!!
все отлично, спасибо за сотрудничество!
Заявки фрилансеров
elka1985
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
#1
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