Нам нужно срочнопеределать несколько эффектов сделанных на джаваскрипте в CSS. Такие как слайдер и параллакс. Начать нужно в понедельник. Об оплатедоговоримся.
Верстка шапки сайта Worpdress 4.7
Здравствуйте.
1. Необходима верстка шапки на Wordpress.
2. Сайт адаптивен, но шапка выглядит криво, поэтому необходима полная адаптивность шапки сайта.
3. Шапка сайта в данный момент создана посредством плагина slider revolution 5. Его нужно удалить и создать с нуля новую.
4. Основа сайта конструктор Visual Composer.
ТЗ прикрепили.
Без предоплаты. Короткие сроки. Связь - скайп.
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