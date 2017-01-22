Верстка шапки сайта Worpdress 4.7

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки219 просмотров

Здравствуйте.

1. Необходима верстка шапки на Wordpress.

2. Сайт адаптивен, но шапка выглядит криво, поэтому необходима полная адаптивность шапки сайта. 

3. Шапка сайта в данный момент создана посредством плагина slider revolution 5. Его нужно удалить и создать с нуля новую.

4. Основа сайта конструктор Visual Composer. 

ТЗ прикрепили.

Без предоплаты. Короткие сроки. Связь - скайп.

WordPress
8 лет назад
Grosso2020
Алексей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров