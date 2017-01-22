Переверстать шаблон.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок261 просмотр

Есть шаблон HTML Template  под названием Gridus - vCard / CV Resume / Portfolio на сайте wrapbootstrap.com 

Вариант шаблона - samuel.

Внешний вид хороший, но имхо подход разработчика к верстке не соответствует  Руководству Гугл по поисковой оптимизации .

О проблемах, которые надо решить (сделать).

1. Сама структура.  Ее надо минимизировать. Например сейчас, чтобы поменять юзерпик на главной шаблона, надо  пройти по пути \assets\custom\2.1.0\images\layouts\samuel\userpics\userpic01.jpg ....  А достаточно \images\userpic01.jpg.  Надо переделать.

2.  Теги заголовков.  В шаблоне

вообще нет. Надо переделать под Руководству Гугл по поисковой оптимизации. Тексты:  купить домен ua вместо GRIDUS RESUME HTML TEMPLATE; Представляет интересы Владельца (
)  и ссылкой

Украинские торговые марки

 вместо PERFECT FOR CV / RESUME OR PORTFOLIO WEBSITE,   

Домен ЮА

вместо MODERN,  

Торговая марка 

вместо SIMPLE CV,  

Продажа доменов

вместо  RESPONSIVE

3.  Атрибут “alt”. У  изображений вообще отсутствует на хтмл-страницах.  Надо сверстать так, чтобы был у каждой картинки. 

4. Статичный html. Надо сделать, чтобы ничего не выезжало или двигалось, чтобы страница сразу грухилась полностью. На всяк случай уточню, что все стр на html. Кроме строк после THE EXPERIENCED . Там выезжает  UI/UX DESIGNER WEB DESIGNER PHOTOGRAPHER. И эти строки не влазят в  моб  Iphone 5s (обрезает посл слово - скрин прилагаю). Надо стилями  так,  чтобы хватило места.

5. Надо сделать форму обратной связи. Как здесь и разместить ее на главной.  Место, наверное (готов обсуждать) - под фото. Ширина - как фото. Заголовок формы КУПИТЬ ДОМЕН UA. Надо настроить отправку из нее и из формы обратной связи (на два емейла). На формы нужно добавить Гугловскую каптчу с картинками )

6.  Константы для верстальщика с мозгами. Адаптивность надо сохранить. Кроссбраузерность.  Валидность.

7. Оплата - после готовности. Понятно, что кидков с моей стороны не будет. Предлагайте стоимость и сроки.

8. Общение с выбранным разработчиком - по скайпу, вайберу, ватсапу.

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HTML
8 лет назад
IgorKon
Ігор 
65 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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