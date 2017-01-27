Поправить верстку

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Завершен6 заявок198 просмотров

Всем привет, перед продвижением хотел бы причесать немного верстку сайта www.acover.ru

Движок старый webasyst shop script

а то сеопульт не видит ключевые слова....

Вот их ответ:

Если продвигаемый запрос действительно есть на странице, а наша Система не видит его, то данная проблема скорее всего связанная с серьёзными ошибками в коде Вашего сайта https://validator.w3.org/ Исправьте их, и наша стема сможет без препятствий собирать все необходимые данные для анализа сайта.

Например вот тут http://joxi.ru/KAxz1vQuM8jLxm у Вас нарушена вложенность тегов.

https://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.acover.ru%2F&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0&user-agent=W3C_Validator%2F1.3+http%3A%2F%2Fvalidator.w3.org%2Fservices

Выбран будет исполнитель с отзывами и лучшей ценой.

Webasyst
8 лет назад
alexwind177
Александр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$10
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Заявки фрилансеров

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад

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