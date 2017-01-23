Необходимо сверстать и запрограммировать интернет-магазин "под ключ".

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка90 просмотров

ТЗ в приложении:cloud.mail.ru/public/JLbC...Дизайн в формате PSD есть + адоптированный под планшеты и мобильный телефон.От Вас уточняющие вопросы, продложение по цене и срокам выполнения работы.

8 лет назад
IIpuXod
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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