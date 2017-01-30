Переверстать блок

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен24 заявки229 просмотров

Нужно немного изменить вёрстку всплывающего блока

8 лет назад
serserniks
Сергей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Flopsi
28 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$10
1 день
Оперативно, грамотно! Спасибо!
Чётко поставленное задание и оплата моментально по завершению и сдачи работы. Сергей отличный заказчик! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Flopsi
28 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад