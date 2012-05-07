Нужно создать одни плагин на вопд прес

задача решена мной спасбо всем

В описаниене есть макеты примерный шаблон планина

1 здесь пример готового скрипта который можно было использовать чтобы сыкономить время

http://tympanus.net/codrops/2012/05/07/experimental-page-layout-inspired-by-flipboard/

http://tympanus.net/codrops/2012/12/11/fullscreen-pageflip-layout/

2 по ссылкам выше можно взять код и на его основе начинать создавать ( мне он очень нравиться )

3 плагин должен состоять из толго что межу футером и верхним менью

4 суть плагина в том чтобы можно было листать новости с короким посаинием как книгу, очень хороший пример что я хочу в этом приложений https://play.google.com/store/apps/details?id=flipboard.app&hl=ru

5 плагин долден быть обязательно кроссбраузерным

6 когда нажимаем на новость она олжна окрываться выплывающем новом окне через ajax ( смотрим пункнт 1)

7 когда листаешь страницы с корокими описаниями новости должны отображаться в разных блоках ( смотрим скрины / смотрим пункт 1)

8суть плагина проста нужно чтоб на одной странице выводить новости с вордпресса, и чтоб можно было их лисать и порогружалась полная новость в выплвыающем окне на всю ширину и высоту