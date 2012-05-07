Нужно немного изменить вёрстку всплывающего блока
Нужно создать одни плагин на вопд прес
- задача решена мной спасбо всем
1 здесь пример готового скрипта который можно было использовать чтобы сыкономить время
http://tympanus.net/codrops/2012/05/07/experimental-page-layout-inspired-by-flipboard/
http://tympanus.net/codrops/2012/12/11/fullscreen-pageflip-layout/
2 по ссылкам выше можно взять код и на его основе начинать создавать ( мне он очень нравиться )
3 плагин должен состоять из толго что межу футером и верхним менью
4 суть плагина в том чтобы можно было листать новости с короким посаинием как книгу, очень хороший пример что я хочу в этом приложений https://play.google.com/store/apps/details?id=flipboard.app&hl=ru
5 плагин долден быть обязательно кроссбраузерным
6 когда нажимаем на новость она олжна окрываться выплывающем новом окне через ajax ( смотрим пункнт 1)
7 когда листаешь страницы с корокими описаниями новости должны отображаться в разных блоках ( смотрим скрины / смотрим пункт 1)
8суть плагина проста нужно чтоб на одной странице выводить новости с вордпресса, и чтоб можно было их лисать и порогружалась полная новость в выплвыающем окне на всю ширину и высоту
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