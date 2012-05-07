HTML5+JavaScript - Система мониторинга и контроля объектов

Система дает возможность контроля над любыми подвижными объектами в режиме реального времени.

Система содержит набор инструментов для отслеживания перемещения транспортных средств, пешего персонала, грузов.

Главные задачи сервиса: определение текущего местоположения объекта, его маршрут и характеристики, построение аналитических отчетов, контроль фактического прохождения маршрута, сравнение планового и фактического маршрутов.

Технологии: HTML5 + JavaScript

Требуется дизайнер и фронт-енд разработчик для разработки интерфейса и реализации функционала системы.

Предпочтительно чтобы эти специалисты были представителями одной компании, но будут рассмотрены и отдельные предложения.

Предварительное техническое задание для ознакомления во вложении.

Функционал, описанный в техническом задании, представляет собой необходимый минимум для системы и предполагает дополнения в будущем.

Серверная часть будет реализовываться со стороны заказчика.

Оцените приблизительные сроки и стоимость, пожалуйста.

Контактное лицо - Бутковский Андрей