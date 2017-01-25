Для сайта (Битрикс, Старт, шаблон адаптивный, тематика сайта: каталоги с заведениями) необходимо сделать мобильную версию отображения сайта. Шаблон у сайта адаптивный. Первая страница (особое внимание): Закрепить меню в раскрытом виде для первой страницы (или ...
Кроссбраузерная верстка хтмл
Есть шаблон в хтмл, нужно его потестить в сафари и эдже и исправить косяки.
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