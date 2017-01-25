Кроссбраузерная верстка хтмл

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок25 просмотров

Есть шаблон в хтмл, нужно его потестить в сафари и эдже и исправить косяки.

8 лет назад
kucjlblu
Влад 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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