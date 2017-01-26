Сверстать и перенести шаблон на cms MODx

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Сайт готов.  Ads-vent.ru. В данный момент каталог снят с публикации, так как он не заполнен.  Необходимо сверстать и перенести на modx 1 шаблон – карточку товара. 

Сама установка – переход на нее при клике на какую-либо модель. 

Безопасная сделка 

Заказать – форма как на главной – обязательное поле – только телефон. 

Описание, Характеристики, Инструкции – вкладки, открываются на той же странице. 

Кнопка – заказать – форма как на главной. Поле, обязательное для заполнения  – только телефон. 

Получить консультацию – такая же форма 

В инструкции – возможность скачать приложенную инструкцию. Их может быть несколько. 

Дополнительные опции – возможность прокручивать на другие доп опции и переход на них. Переход на этот товар. 

Фото под основным фото – их может быть несколько, не обязательно 3. В рамку обводится выбранное фото.  

Размеры под фото – фиксированные. 

В каждой форме – поля обязательные для заполнения – только номер телефона. 

Должна быть возможность заполнять каждый параметр через соответствующее меню в админке. 

Скорость загрузки страницы – по developers.google.com должна быть в зеленой зоне. 

Валидный код. 

Внизу – перед номером телефона нужно вставить надпись Наши специалисты проконсультируют Вам по всем интересующим Вас вопросам. Ждем Вашего звонка. Контакты в Москве: 84996497736 [email protected] (оформлено также, как на других страницах сайта).

http://prntscr.com/e0hlrv 

Оплата после выполнения проекта или поэтапно. Оставляйте скайп для связи.

MODX
8 лет назад
questygan4
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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