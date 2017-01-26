Движок DLE Шаблон простенький вот этот http://newtemplates.ru/3334-firstline-dlya-dle-102.html многое вычищено и удалено за ненадобностью. Важно: Адаптивная версия - НЕ мобильная.
Сверстать и перенести шаблон на cms MODx
Сайт готов. Ads-vent.ru. В данный момент каталог снят с публикации, так как он не заполнен. Необходимо сверстать и перенести на modx 1 шаблон – карточку товара.
Сама установка – переход на нее при клике на какую-либо модель.
Безопасная сделка
Заказать – форма как на главной – обязательное поле – только телефон.
Описание, Характеристики, Инструкции – вкладки, открываются на той же странице.
Кнопка – заказать – форма как на главной. Поле, обязательное для заполнения – только телефон.
Получить консультацию – такая же форма
В инструкции – возможность скачать приложенную инструкцию. Их может быть несколько.
Дополнительные опции – возможность прокручивать на другие доп опции и переход на них. Переход на этот товар.
Фото под основным фото – их может быть несколько, не обязательно 3. В рамку обводится выбранное фото.
Размеры под фото – фиксированные.
В каждой форме – поля обязательные для заполнения – только номер телефона.
Должна быть возможность заполнять каждый параметр через соответствующее меню в админке.
Скорость загрузки страницы – по developers.google.com должна быть в зеленой зоне.
Валидный код.
Внизу – перед номером телефона нужно вставить надпись Наши специалисты проконсультируют Вам по всем интересующим Вас вопросам. Ждем Вашего звонка. Контакты в Москве: 84996497736 [email protected] (оформлено также, как на других страницах сайта).
Оплата после выполнения проекта или поэтапно. Оставляйте скайп для связи.
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