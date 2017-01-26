Сверстать и перенести шаблон на cms MODx

Сайт готов. Ads-vent.ru. В данный момент каталог снят с публикации, так как он не заполнен. Необходимо сверстать и перенести на modx 1 шаблон – карточку товара.

Сама установка – переход на нее при клике на какую-либо модель.

Безопасная сделка

Заказать – форма как на главной – обязательное поле – только телефон.

Описание, Характеристики, Инструкции – вкладки, открываются на той же странице.

Кнопка – заказать – форма как на главной. Поле, обязательное для заполнения – только телефон.

Получить консультацию – такая же форма

В инструкции – возможность скачать приложенную инструкцию. Их может быть несколько.

Дополнительные опции – возможность прокручивать на другие доп опции и переход на них. Переход на этот товар.

Фото под основным фото – их может быть несколько, не обязательно 3. В рамку обводится выбранное фото.

Размеры под фото – фиксированные.

В каждой форме – поля обязательные для заполнения – только номер телефона.

Должна быть возможность заполнять каждый параметр через соответствующее меню в админке.

Скорость загрузки страницы – по developers.google.com должна быть в зеленой зоне.

Валидный код.

Внизу – перед номером телефона нужно вставить надпись Наши специалисты проконсультируют Вам по всем интересующим Вас вопросам. Ждем Вашего звонка. Контакты в Москве: 84996497736 [email protected] (оформлено также, как на других страницах сайта).

http://prntscr.com/e0hlrv

Оплата после выполнения проекта или поэтапно. Оставляйте скайп для связи.