PSD верстка для WordPress - 20 страниц, респонсив

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт23 заявки202 просмотра

Здравствуйте,

Требуется отвергать 20 страниц (десктоп, смартфон и таблеток версии для каждой страницы) согласно PSD. 

Верстка крос-броузерная, респонсив, на Wordpress.

Пожалуйста, укажите:

1/ время необходимое для выполнения работы

2/ цену

3/ примеры Ваших работ

Ждем Ваших предложении

Григорий

WordPress
8 лет назад
GregoryG
47 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров