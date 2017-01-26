Поправки сделать по верстке

Заглушка на домене http://bright-design.ruС заглушкой уже проводились работы по адаптации под мобильные устройства, все сделано и работает хорошо!Но из за видео которое весит (gif -32,8мб и остальные под мобильные по 12мб) загрузка проходит просто вечно!Задача ...