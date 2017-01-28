Верстка 8 страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок159 просмотров

Доброго времени суток!

Создали сайт на wordpress test.amanzhol.com , дизайн страниц в виде лэндинга.

Шапка и подвал уже есть. Нужно в блок контента (

) сверстать внутренние страницы.

Исходники дизайна в фотошопе. 

Прикрепил скрины того что в исходниках.

Сами исходники в архиве тут test.amanzhol.com/ishodniki.zip

Бюджет до 20$

Нужно сделать до вечера 27 января

Жду ваших заявок.

С Уважением Виталий.

>>Адаптивность верстки  не нужна! Для мобильных будет отдельный сайт.

Друзья пожалуйста отвечайте, кому я пишу, если поставили заявку не выходите из сети. Либо со мной свяжитесь. Ни в скайп, ни в личку не отвечаете!

WordPress
8 лет назад
mr-diamant
Виталий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

bon4ik
Максим 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Максим сделал все что мне было необходимо. Огромное спасибо! Буду к нему теперь обращаться.
Хороший заказчик, быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

bon4ik
Максим 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад

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