Требуется верстка писем

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок185 просмотров

Требуется верстка писем рассылки.

3 штуки писем.

Валидная, кроссбарузерная и адаптивная.

8 лет назад
insiderman
Андрей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alexandr13b
Александр 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 часов назад
8 лет назад
$30
5 дней
Александр отлично сверстал письма в оговоренные сроки. Внес все необходимые правки. Приятно работать. Рекомендую.
Андрей отличный заказчик. Четкое тз, своевременная оплата. Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество !

Заявки фрилансеров

alexandr13b
Александр 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 часов назад
8 лет назад
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HTML-верстка

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