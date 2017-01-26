Приветствую! Требуется редактирование и изменение верстки сайта компании. Требуются знания HTML 5, JavaScript, CSS 3,PHP, и популярных CMS (например WP). Подробности при общении. Оплата по факту выполнения работы.
Верстка шапки сайта
нужна верстка, чтобы тянулась + телефоны были кликабельны
Просьба сроки и ск денег писать сразу.
Спасибо.
Далее по этому проекту нужно будет:
+ скрипты : форма обратной связи + заявка с подгрузкой файла
+ интеграция в вордпресс.
Может, Вы можете сразу все сделать. Тогда общую цену и отдельно по пунктам. Спасибо.
Заявки фрилансеров
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