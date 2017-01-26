Работа не особо сложная. Детали и все остальное обсудим уже лично. Чем дешевле,тем лучше.
Обновить php на cPanel сервере
Доброго времени!
Нужно обновить php версию на Centos WHM/cPanel сервере.
Если возможно сделать возможность переключения версий php для сайтов. Важно чтобы текущие сайты на сервере не упали из-за новой php версии
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