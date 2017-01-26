Обновить php на cPanel сервере

Здравствуйте! Прошу помощи. В верстке есть косяк, найти не могу. Проблема на скринах. При разрешении 1600px всё норм. При увеличении разрешения экрана до 1900px возникает смещение "превьюшек" галереи, хотя в css вроде как стоит ...