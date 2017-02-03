Верстка и частичное программирование личного кабинета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок251 просмотр

Требуется сверстать личный кабинет по готовому дизайну, наложить верстку на уже написанный и размещенный на хостинге личный кабинет. Либо изменить дизайн готового личного кабинета.

Личный кабинет http://fleet-cards.ru/tcabinet/  

Дизайн в приложении

Стоимость - 4500 руб.

Срок - 3 дня

8 лет назад
fleet-cards
Максим 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

anton_p_del
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов
8 лет назад
$75
3 дня
Антон помимо поставленной задачи, проявил нотки креатива и улучшил проект, отличная работа. Проект был выполнен в срок, исполнитель всегда был на связи.
Четкое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо, приятно было с вами работать!

Заявки фрилансеров

anton_p_del
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов
8 лет назад

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