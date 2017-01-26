Адаптивный шаблон сайта для битрикс, опираясь на существующий сайт

Требуется сделать адаптивный шаблон для сайта на битрикс.

Шаблона два, для главных страницы и для внутренних страниц.

тема шаблона http://armrus.org/ доступ в админку этого сайта есть.

Шаблон и меню должны подстраиваться под разрешения экрана смартфона, планшета...

Навигация по сайту должна быть удобной с мобильного устройства.

Сроки выполнения не более трех недель.

От исполнителя необходимо шаблон ТЗ которое совместно заполним, неоднозначности ТЗ будут трактоваться в пользу заказчика.

Оплата поэтапная, этапы уславливаются в ТЗ.