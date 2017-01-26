Требуется сверстать личный кабинет по готовому дизайну, наложить верстку на уже написанный и размещенный на хостинге личный кабинет. Либо изменить дизайн готового личного кабинета. Личный кабинет http://fleet-cards.ru/tcabinet/ Дизайн в приложении ...
Адаптивный шаблон сайта для битрикс, опираясь на существующий сайт
Требуется сделать адаптивный шаблон для сайта на битрикс.
Шаблона два, для главных страницы и для внутренних страниц.
тема шаблона http://armrus.org/ доступ в админку этого сайта есть.
Шаблон и меню должны подстраиваться под разрешения экрана смартфона, планшета...
Навигация по сайту должна быть удобной с мобильного устройства.
Сроки выполнения не более трех недель.
От исполнителя необходимо шаблон ТЗ которое совместно заполним, неоднозначности ТЗ будут трактоваться в пользу заказчика.
Оплата поэтапная, этапы уславливаются в ТЗ.
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