Адаптивный шаблон сайта для битрикс, опираясь на существующий сайт

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки155 просмотров

Требуется сделать адаптивный шаблон для сайта на битрикс.

Шаблона два, для главных страницы и для внутренних страниц.

тема шаблона http://armrus.org/ доступ в админку этого сайта есть.

Шаблон и меню должны подстраиваться под разрешения экрана смартфона, планшета...

Навигация по сайту должна быть удобной с мобильного устройства.

Сроки выполнения не более трех недель.

От исполнителя необходимо шаблон ТЗ которое совместно заполним, неоднозначности ТЗ будут трактоваться в пользу заказчика.

Оплата поэтапная, этапы уславливаются в ТЗ.

8 лет назад
zemli
42 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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