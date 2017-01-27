Верстка и натяжка лендинга

Добрый день. Надо адаптивно сверстать и натянуть на вордпресс этот лендинг

https://yadi.sk/i/UjCxjqGq3BCV2F

ТЗ

1. Адаптив по сетке бутсрап, так макет нарисован

2. Все блоки дожны редактироватся с админки.

3. http://prntscr.com/e0m9as попапы дизайн с их есть

4. http://prntscr.com/e0m9kt будет больше сертификатов в слайдере

5. http://prntscr.com/e0m9ur плагин любой для инстаграм. Подтягивать отуда, при клике в инстаграм идем,

6. отзывы скринами

7. Блок инстаграм не каруселька.

От исполнителя жду СРОКИ И СТОИМОСТЬ. Без них не рассматриваю!