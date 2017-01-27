Верстка и натяжка лендинга

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Закрыт11 заявок143 просмотра

Добрый день. Надо адаптивно сверстать и натянуть на вордпресс этот лендинг

https://yadi.sk/i/UjCxjqGq3BCV2F

ТЗ

1. Адаптив по сетке бутсрап, так макет нарисован

2. Все блоки дожны редактироватся с админки.

3. http://prntscr.com/e0m9as  попапы дизайн с их есть

4.  http://prntscr.com/e0m9kt будет больше сертификатов в слайдере

5.  http://prntscr.com/e0m9ur плагин любой для инстаграм. Подтягивать отуда, при клике в инстаграм идем,

6. отзывы скринами

7. Блок инстаграм не каруселька.

От исполнителя жду СРОКИ И СТОИМОСТЬ. Без них не рассматриваю!

WordPress
8 лет назад
segediyevgen
Евгений 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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