Разработка многостраничного сайта на основе имеющегося landing page

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок364 просмотра

Задача:

Разработать (сверстать и запрограммировать) новый многостраничный сайт вместо уже имеющегося сайта в виде landing page. Дизайн, графические элементы дизайна не меняются. Необходимо расширить имеющийся сайт до каталога товаров с возможностью заказа, с корзиной и формой отправки заказа. Глобальному изменению подлежит каталог предоставляемых товаров и их отображение. Работа по ТЗ. Возможно незначительные (не изменяющие структуру сайта) корректировки ТЗ в процессе разработки.

Технические требования:

1. Сайт должен иметь два различных форматирования: для мобильных устройств (с вертикально-ориентированным экраном) и для остальных (горизонтально-ориентированным экраном).

2. Любые ссылки на внешние ресурсы, кроме Google Analytics, должны быть исключены.

3. БД - postresql (возможно, но не желательно, mysql).

4. Разработка интерактивно с промежуточными результатами на тестовом сайте (будет предоставлен) с доступом по SFTP.

MySQL
8 лет назад
dabbler
48 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

temax
Артём 
33 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$140
5 дней
Исполнитель с задачей справился. Весь перечень работ выполнен согласно утвержденного ТЗ. В ходе работ были внесены незначительные изменения в ТЗ, все было учтено в работах и выполнено. Сроки выдержаны. Исполнитель ответственный, профессионал своего дела, к работе подходит творчески, предлагая оптимальное решение. На связи в рабочее время, не пропадает после полной оплаты проекта и даже отвечает на вопросы, что бывает редкостью в настоящее время. Как и обещал, сверх ТЗ, добавил некоторые функции повышающие эргономичность и презентабельность сайта. В общем, перспективный разработчик, рекомендую.
Работа была реализовано максимально профессионально. Оплата в срок и что требовалось по ТЗ. Всегда на связи.

Заявки фрилансеров

temax
Артём 
33 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

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