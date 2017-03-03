Разработка многостраничного сайта на основе имеющегося landing page

Задача:

Разработать (сверстать и запрограммировать) новый многостраничный сайт вместо уже имеющегося сайта в виде landing page. Дизайн, графические элементы дизайна не меняются. Необходимо расширить имеющийся сайт до каталога товаров с возможностью заказа, с корзиной и формой отправки заказа. Глобальному изменению подлежит каталог предоставляемых товаров и их отображение. Работа по ТЗ. Возможно незначительные (не изменяющие структуру сайта) корректировки ТЗ в процессе разработки.

Технические требования:

1. Сайт должен иметь два различных форматирования: для мобильных устройств (с вертикально-ориентированным экраном) и для остальных (горизонтально-ориентированным экраном).

2. Любые ссылки на внешние ресурсы, кроме Google Analytics, должны быть исключены.

3. БД - postresql (возможно, но не желательно, mysql).

4. Разработка интерактивно с промежуточными результатами на тестовом сайте (будет предоставлен) с доступом по SFTP.