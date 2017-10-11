Разработка дизайна для Landing Page

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт39 заявок380 просмотров

Здравствуйте, ищем исполнителя для разработки дизайна лендинга. Разрабатывать нужно не с нуля, есть большой портал, общие черты должны сохраниться. Тематика - языковые курсы за рубежом. Есть заполненный бриф.

8 лет назад
DmitriyShevchuk
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта

    Требуется интуитивно понятный, легкий, дружелюбный, современный, высококонверсионный, клиентоориентированный UI/UX редизайн сайта http://shoppingator.ru Дизайн для 3 страниц: главная, описание магазина, карточка товара. Новый логотип. Продумать и описать возможную анимацию. Адаптив. ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн Landing Page

    $100

    Нужен дизайн лендинга. Бюджет 6000 руб. Аванс 50% вносится только после показа макета, остаток после выполнения правок. Стиль: неоклассика. Цвета: сиреневый, бежевый.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн сайта грумеров

    $310

    Разработка дизайна сайта грумеров. В разработку входят 12 страниц. ТЗ и прототипы были отправлены в личном сообщении.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание шаблона поста ВК

    Необходимо создать шаблон для поста ВК. Тема - CPA бизнес, CPA сеть. Шаблон должен быть в корпоративных цветах и стиле. Должна быть возможность менять текст и картинки.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание лендинга для инструментальной компании

    Нужен одностраничкник для оптового направления инструментального интернет-магазина. 12 блоков (о компании, наши клиенты, формы обратной связи через почту, и так далее). Подробное тз вышлю. Брендбук с фирменными цветами и элементами имеется.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание Лэндинга (для узкой целевой аудитории)

    Необходимо создать стильный, эмоционально привлекательный сайт для обеспеченной и очень обеспеченной аудитории, по тематике Аквариумы.  Сайт должен быть состоять из 5-9 экранов.  Основное требование к сайту - стильный, строгий, "фирменный" дизайн, который должен ...

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн страниц образовательного модуля

    $100

    Компания Доктор на работе – социальная сеть для врачей. Нужно донести рекламно-обучающий модуль для врачей неврологов. Структура модуля: 1. Введение + Теоретическая часть 2. Блоки пациент(клинический случай) + тест ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад