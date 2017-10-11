сделать дизайн web и экранов моб приложения 1. Дизайн страниц СРМ.a. Главная поискаb. Форма поиска, задания параметровc. Результ поиска i. Карточка объекта 2. Добавление контакта (информацию дам)
Дизайн страниц образовательного модуля
Компания Доктор на работе – социальная сеть для врачей.
Нужно донести рекламно-обучающий модуль для врачей неврологов.
Структура модуля:
1. Введение + Теоретическая часть
2. Блоки пациент(клинический случай) + тест
Всего 5 блоков, 5 пациентов, 10 вопросов.
3. Экран с итогами и доп.материалами
Примеры того, что мы уже делали по схожим проектам:
https://median.megaplan.ru/attach/SdfFileM_Multiupload/Files/286/162/1/9979daacaf1758ece4c069b8c5965cf8.png/Telsartan_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F.png?share_hash=B44F6d9dceAdf5bb4b4b
https://median.megaplan.ru/attach/SdfFileM_Multiupload/Files/286/162/1/86bda4292494e1537787102772c7ffc9.png/Telsartan_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82.png?share_hash=9a8d82e8fbf9947513e2
https://median.megaplan.ru/attach/SdfFileM_Multiupload/Files/107/158/1/0faf4a3d53821e466dd3412132003a14.png/1-%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%20%E2%80%94%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.png?share_hash=dFac1268f017CB5ce725
https://median.megaplan.ru/attach/SdfFileM_Multiupload/Files/107/158/1/2aa8f10f1fffe6f6ffb267ba3abc198a.png/2-%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%20%E2%80%94%20%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png?share_hash=65fd484ed771a624617a
Исходные материалы клиента с брендингом:
https://median.megaplan.ru/attach/SdfFileM_Multiupload/Files/54/161/1/16e05945da75079054cf131cd3ad013c.pdf/Azilect%20leaflet%201%20final.pdf?share_hash=834D4511294Ac998Da70
https://median.megaplan.ru/attach/SdfFileM_Multiupload/Files/441/157/1/43a30a1c3c7f0b9fb12bef069f62a042.pdf/Azilect_2017%20final.pdf?share_hash=914eEd658Ae3Fcae0048
Контент для страниц и тестов: https://median.megaplan.ru/share/YHJqjVZYUmedGyT
Макеты(кроме листовки) должны быть пригодны для верстки – psd. Максимальное разрешение 1900px в ширину, буду рад получить адаптивные
дизайны для планшетов и смартфонов. Верстаем обычно на bootstrap, прошу
разметить макет на 12 колонок.
Бюджет: 6000 руб.
Срок: в пятницу (13.10) показать макет
день-два на правки
Предоплата 20% - подтверждаете участие в проекте, утверждаем дизайн - остаток - передача псд файла
Заявки фрилансеров
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