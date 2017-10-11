Дизайн страниц образовательного модуля

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок187 просмотров

Компания Доктор на работе – социальная сеть для врачей.

Нужно донести рекламно-обучающий модуль для врачей неврологов.

Структура модуля:

1. Введение + Теоретическая часть

2. Блоки пациент(клинический случай) + тест

Всего 5 блоков, 5 пациентов, 10 вопросов.

3. Экран с итогами и доп.материалами

Примеры того, что мы уже делали по схожим проектам:

https://median.megaplan.ru/attach/SdfFileM_Multiupload/Files/286/162/1/9979daacaf1758ece4c069b8c5965cf8.png/Telsartan_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F.png?share_hash=B44F6d9dceAdf5bb4b4b

https://median.megaplan.ru/attach/SdfFileM_Multiupload/Files/286/162/1/86bda4292494e1537787102772c7ffc9.png/Telsartan_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82.png?share_hash=9a8d82e8fbf9947513e2

https://median.megaplan.ru/attach/SdfFileM_Multiupload/Files/107/158/1/0faf4a3d53821e466dd3412132003a14.png/1-%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%20%E2%80%94%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.png?share_hash=dFac1268f017CB5ce725

https://median.megaplan.ru/attach/SdfFileM_Multiupload/Files/107/158/1/2aa8f10f1fffe6f6ffb267ba3abc198a.png/2-%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%20%E2%80%94%20%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png?share_hash=65fd484ed771a624617a

Исходные материалы клиента с брендингом:

https://median.megaplan.ru/attach/SdfFileM_Multiupload/Files/54/161/1/16e05945da75079054cf131cd3ad013c.pdf/Azilect%20leaflet%201%20final.pdf?share_hash=834D4511294Ac998Da70

https://median.megaplan.ru/attach/SdfFileM_Multiupload/Files/441/157/1/43a30a1c3c7f0b9fb12bef069f62a042.pdf/Azilect_2017%20final.pdf?share_hash=914eEd658Ae3Fcae0048

Контент для страниц и тестов: https://median.megaplan.ru/share/YHJqjVZYUmedGyT

Макеты(кроме листовки) должны быть пригодны для верстки – psd. Максимальное разрешение 1900px в ширину, буду рад получить адаптивные

дизайны для планшетов и смартфонов. Верстаем обычно на bootstrap, прошу

разметить макет на 12 колонок.

Бюджет: 6000 руб.

Срок: в пятницу (13.10) показать макет

день-два на правки

Предоплата 20% - подтверждаете участие в проекте, утверждаем дизайн - остаток - передача псд файла

Bootstrap
8 лет назад
modisecurity
Виктор 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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