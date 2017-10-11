Дизайн страниц образовательного модуля

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Нужно донести рекламно-обучающий модуль для врачей неврологов.

Структура модуля:

1. Введение + Теоретическая часть

2. Блоки пациент(клинический случай) + тест

Всего 5 блоков, 5 пациентов, 10 вопросов.

3. Экран с итогами и доп.материалами

Примеры того, что мы уже делали по схожим проектам:

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Исходные материалы клиента с брендингом:

https://median.megaplan.ru/attach/SdfFileM_Multiupload/Files/54/161/1/16e05945da75079054cf131cd3ad013c.pdf/Azilect%20leaflet%201%20final.pdf?share_hash=834D4511294Ac998Da70

https://median.megaplan.ru/attach/SdfFileM_Multiupload/Files/441/157/1/43a30a1c3c7f0b9fb12bef069f62a042.pdf/Azilect_2017%20final.pdf?share_hash=914eEd658Ae3Fcae0048

Контент для страниц и тестов: https://median.megaplan.ru/share/YHJqjVZYUmedGyT

Макеты(кроме листовки) должны быть пригодны для верстки – psd. Максимальное разрешение 1900px в ширину, буду рад получить адаптивные

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