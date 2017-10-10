Создание дизайна магазина по продаже одежды

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Закрыт21 заявка265 просмотров

Есть наименование магазина (первые продажи пробуем через on-line) и логотип. Необходимо разработать стилистику магазина, сделать в фирменном стиле его дизайн (от входной двери до вешалки и включателей)

8 лет назад
vi290983mal
Александр 
41 год
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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