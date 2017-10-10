Продвинутым: Автоматические ответы также автоматически уходят в помойку. Остальным: Здравствуйте. Прежде чем отвечать - почитайте задание. Задание: Нужно сделать общий дизайн для группы новых страниц сайта ...
Создать лендинг с нуля по ТЗ
Описание ТЗ во вложении
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