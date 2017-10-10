Создать лендинг с нуля по ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок265 просмотров

Описание ТЗ во вложении

8 лет назад
sm943
50 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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