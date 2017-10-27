Продвинутым: Автоматические ответы также автоматически уходят в помойку. Остальным: Здравствуйте. Прежде чем отвечать - почитайте задание. Задание: Нужно сделать общий дизайн для группы новых страниц сайта ...
Интернет магазин аксессуаров для кукол
Нужен хороший специалист на создание дизайна главной страницы интернет магазина аксессуаров для кукол (Барби, Беби Борн, Чи чи лав).
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