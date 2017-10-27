Интернет магазин аксессуаров для кукол

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен39 заявок1089 просмотров

Нужен хороший специалист на создание дизайна главной страницы интернет магазина аксессуаров для кукол (Барби, Беби Борн, Чи чи лав).

8 лет назад
MNatalia
37 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

viktoriya_web
35 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$70
2 дня
Заказ выполнено по всем требованиям, конечным результатом довольна. Рекомендую.
Очень хорошый и приятный заказчик) рекомендую и мне будет приятно еще работать вместе!

Заявки фрилансеров

viktoriya_web
35 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад