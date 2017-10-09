Создать похожую работу

Есть интернет магазин, большая категория товаров. Требуеться переупаковка сайта так как нужно мне. Кто может это реализовать. Наш сайт https://myfish.by/ нужно сделать как 7745.by или rozetka.com.ua либо перенести наш на другую CMS перенести каталог товарав и ...