Нужен дизайнер для доработки ЛП. Дизайн уже готов и верстка, но в итоге клиент попросил поэкранную прокрутку ЛП. Когда сделали поэкранно, то секции опустели. Надо старый дизайн разбить на экраны и дооформить каждый экран.
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Здравствуйте.
Мне необходимо создать похожую работу:
https://st.weblancer.net/download/2835258/?detailed=1
Пример работы
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