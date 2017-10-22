Доработка дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок280 просмотров

Нужен дизайнер для доработки ЛП. Дизайн уже готов и верстка, но в итоге клиент попросил поэкранную прокрутку ЛП. Когда сделали поэкранно, то секции опустели. Надо старый дизайн разбить на экраны и дооформить каждый экран.

8 лет назад
Rondos88
Андрей 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

archerguts
Дмитрий 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$30
2 дня
Отличный исполнитель! Сделал быстро в срок, по качеству претензий нет. Постоянно на связи. Рекомендую.
Четко поставленные задачи, быстрая оплата, и в целом приятный в общении человек, всячески рекомендую!

Заявки фрилансеров

archerguts
Дмитрий 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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