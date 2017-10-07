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Редизайн интернет-магазина автозапчатей ГАЗ
Требуется редизайн интернет-магазина запчастей ГАЗ detali15.ru
Структура сайта и страниц останется прежней:
- новомодные слайдеры не добавляем,
- товарные фильтры не добавляем,
- левое и горизонтальное меню оставляем, только у левого меню 2-й уровень будет всегда раскрыт.
В код вносим минимальные изменения что бы не уменьшить органический трафик.
Требуется макет, который сделал бы сайт более современным, но при сохранении узнаваемости.
Шаблоны требуются:
- главной страницы
- страницы каталога (товары, как сейчас, списком, без превью фотографий, т.к. фотографий часто нет)
- карточки товара
- корзины
Также на страницах корневых разделов требуются иконки-логотипы разеделов со ссылками на подразделы. Примерно как здесь:
https://detali15.ru/katalog/dvigatel/
Например, для разделов
https://detali15.ru/katalog/masla/brand/
https://detali15.ru/katalog/autochemi/Po_brendam/
https://detali15.ru/katalog/akb/proizvoditel/
и других по согласованию.
Вёрстка планируется под 12 колонок bootstrap (адаптивная, без отдельной мобильной версии)
Заявки фрилансеров
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