Редизайн интернет-магазина автозапчатей ГАЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок249 просмотров

Требуется редизайн интернет-магазина запчастей ГАЗ detali15.ru

Структура сайта и страниц останется прежней:

- новомодные слайдеры не добавляем,

- товарные фильтры не добавляем, 

- левое и горизонтальное меню оставляем, только у левого меню 2-й уровень будет всегда раскрыт.

В код вносим минимальные изменения что бы не уменьшить органический трафик.

Требуется макет, который сделал бы сайт более современным, но при сохранении узнаваемости.

Шаблоны требуются:

- главной страницы

- страницы каталога (товары, как сейчас, списком, без превью фотографий, т.к. фотографий часто нет)

- карточки товара

- корзины

Также на страницах корневых разделов требуются иконки-логотипы разеделов со ссылками на подразделы. Примерно как здесь:

https://detali15.ru/katalog/dvigatel/

Например, для разделов

https://detali15.ru/katalog/masla/brand/

https://detali15.ru/katalog/autochemi/Po_brendam/

https://detali15.ru/katalog/akb/proizvoditel/

и других по согласованию.

Вёрстка планируется под 12 колонок bootstrap (адаптивная, без отдельной мобильной версии)

Bootstrap
8 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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