Добрый день! Разрабатывается магазин детских товаров на платформе insales http://myshop-dx756.myinsales.ru/ Разработан каталог и логотип будущего сайта, наполнен контентом Ищем грамотного специалиста по дизайну с чувством вкуса, а ...
Разработка дизайна.
У нас несколько элементов недоделано для моб.приложения.
Они нам в пнг нужны.
1. Сделать свечение рамок( границ) кнопок таких как: "войти" "продолжить" "регистрация" "сохранить" и т.д
2. Свечение звезд
3. Свечение индикатора загрузки( который находитсяв меню и в окне депозиты)
4. Все иконки которые имеются сделать единым размером.
5. Сделать иконку запуска приложения.
Все это сделать под все размеры которые я указал.
Исходники все имеются
И сделать эти все элементы для нескольких разрешений экрана
960dp x 720dp
640dp x 480dp
470dp x 320dp
426dp x 320dp
750dp x 1334dp
Выбранный исполнитель
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