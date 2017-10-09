Разработка дизайна.

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Завершен8 заявок184 просмотра

У нас несколько элементов недоделано для моб.приложения.

Они нам в пнг нужны.

1. Сделать свечение рамок( границ) кнопок таких как: "войти" "продолжить" "регистрация" "сохранить" и т.д

2. Свечение звезд

3. Свечение индикатора загрузки( который находитсяв меню и в окне депозиты)

4. Все иконки которые имеются сделать единым размером.

5. Сделать иконку запуска приложения.

 Все это сделать под все размеры которые я указал.

Исходники все имеются

И сделать эти все элементы для нескольких разрешений экрана

960dp x 720dp

640dp x 480dp

470dp x 320dp

426dp x 320dp

750dp x 1334dp

8 лет назад
Vasi_liy
Василий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

sagikani
Саги 
26 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$26
1 день
Дизайнер отличный, работу выполнил качественно, в срок. Рекомендую, обращайтесь к нему.
Василий один из не многих заказчиков которые оперативно отвечают на вопросы сопровождая дополнительной документацией, чем очень сильно помогает в работе над проектом. Оплата моментальная, вежливый и просто очень хороший человек. Только лучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

sagikani
Саги 
26 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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