Разработка дизайна.

У нас несколько элементов недоделано для моб.приложения.

Они нам в пнг нужны.

1. Сделать свечение рамок( границ) кнопок таких как: "войти" "продолжить" "регистрация" "сохранить" и т.д

2. Свечение звезд

3. Свечение индикатора загрузки( который находитсяв меню и в окне депозиты)

4. Все иконки которые имеются сделать единым размером.

5. Сделать иконку запуска приложения.

Все это сделать под все размеры которые я указал.

Исходники все имеются

И сделать эти все элементы для нескольких разрешений экрана

960dp x 720dp

640dp x 480dp

470dp x 320dp

426dp x 320dp

750dp x 1334dp