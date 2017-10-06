Нарисовать макет для визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка148 просмотров

Здравствуйте, необходимо нарисовать макет для визитки для интернет магазина.

8 лет назад
vicka2707
Виктория 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
15 дней назад
8 лет назад
$6
1 день
Очень хороший исполнитель, профессионал своего дела. Работаем не первый раз. Высокое качество и адекватные цены.
Спасибо Виктории за проекты :) Всё супер!

Заявки фрилансеров

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
15 дней назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать дизайн-макет для сайта (строительная фирма)

    Необходимо создать дизайн для сайта строительной фирмы. Необходимо создать несколько страниц: 1. Главная страница - шапка, баннеры для акций, макет строения (уже нарисован, нужно подобрать фон и вставить), информация о компании, наши клиенты ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн простого сайта по прототипу

    Добрый день. Нужно сделать дизайн простого сайта по прототипу, всего 3 страницы, прототип сопровождается с тех заданием. Требуется оценка. Также можете оценить объем работ по выполнению этой работы под ключ, то есть ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать лендинг по продаже собачьего корма (сухой)

    Нарисовать лендинг по продаже собачьего корма. На выходе .PSD  сгруппированными слоями. Оплата WMZ, ЯMoney, Приват, СБербанк. Прикладывайте ваши лучшие работы, буду выбирать исполнителя по качеству портфолио. Спасибо.

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    Необходимо разработать дизайн сайта по поиску провайдера. На выходе должны получить главную страницу, страницу провайдера, посадочную страницу по подключению интернета за городом. Логотип и стилистику предоставим исполнителю.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн корпоративного сайта

    Нужно сделать главную страницу по ТЗ, далее основные внутренние. Оплата поэтапно частями по мере завершения страниц. Нужен качественный, современный, строгий дизайн. Для начала нужно: 1. Главная 2. Внутренние: О нас, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нужно сделать дизайн лендинга для фирмы, предлагающей хостинг сайтов и установку серверов. Присылайте примеры ваших лучших работ и порядок цены. ТЗ пришлю в личку

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Макет заглушки для сайта.

    нужно нарисовать макет для заглушки на сайт.  одна страница.  конечный результат - PSD. предоставляется тз ( макет с понятной структурой страницы и графикой) , а также вся ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Редизайн сайта интернет-магазина

    Здравствуйте. Необходимо сделать редизайн существующего сайта интернет-магазина. С адаптивом. Подробности в ЛС. Указываем цену в рублях. P.S. если у вас в портфолио только "креативные" ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад