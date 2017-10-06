Сделать редизайн страницы.

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Завершен1 заявка161 просмотр

Необходимо сделать редизайн раздела готовой страницы.

Все подробности и тз в личку.

8 лет назад
luemux2011
47 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$58
1 день
Алексей отличный исполнитель. Рекомендую всем. Грамотный подход к работе, креатив и соблюдение сроков. Будем продолжать работать.
Понравилось работать с Артуром. Отличный заказчик: понятная задача, быстрая оплата, всегда на связи. С удовольствием еще посотрудничаю!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад