Редизайн сайта интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок185 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо сделать редизайн существующего сайта интернет-магазина.

С адаптивом.

Подробности в ЛС.

Указываем цену в рублях.

P.S. если у вас в портфолио только "креативные" лэндинги с кучей графики, морем и летающими дельфинами, проходите мимо.

Мне нужен не монобрендовый одностраничник, на котором продаётся 2 кЕтайских товара, а дизайн интернет-магазина.

Может грубо, но правда)

8 лет назад
zagent
43 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dimnk
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$160
7 дней
Дмитрий сделал работу качественно! За что ему большое спасибо!
Отличный заказчик, всегда была на связи, оплата вовремя, рекомендую!)

Заявки фрилансеров

Dimnk
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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