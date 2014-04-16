Здравствуйте, требуется редизайн сайта, http://уборка-москва.москва (изначальный шаблон http://pro.themes4contao.com/default/home.html) сайт сделан на Contao, ему пару недель и он не в индиксе. Кое что можно взять с www.gup-felix.ru Требуется изменить шапку (5-ть флэш заставок), вставить калькуляторы на каждой продающей странице, банеры, мouseOver-эффекты, кнопки для призыва к действию, фотографии (уникальные) на каждую страницу и т.д. Кроме дизайнера нужен спец по юзабилити... Лучше когда они работают в паре или это один человек. Сайт с нуля не нужен интересует редизайн.

Более подробно по скайпу.........

С уважением.