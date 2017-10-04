Разработка меню аналога как на isolux.ru (верхнее гориз. меню)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки162 просмотра

Добрый день, необходимо создать меню-аналог как на сайте isolux.ru - верхнее гориз. меню. Цвета значения не имеют, будут меняться. Адаптивность не требуется. Нужен базовый дизайн и вёрстка, т.е. готовое меню. Важен функционал такого меню - выпадает блок с тремя колонками, 3 уровня вложенности

8 лет назад
umka3000
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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