Нарисовать простой макет

Здравствуйте, нужно нарисовать несложный макет.

Тематика игровая. Сайт мониторинга игровых серверов.

Вот пример того, что нравится: ссылка

Только на примере "ТОП СЕРВЕРА" размещены справа, а нужно сделать их по середине.

Еще примеры подобных сайтов (просто для понимания темы):

ссылка2﻿ ссылка3﻿

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