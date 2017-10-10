Нарисовать простой макет

$26
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка254 просмотра

Здравствуйте, нужно нарисовать несложный макет.

Тематика игровая. Сайт мониторинга игровых серверов.

Вот пример того, что нравится: ссылка

Только на примере "ТОП СЕРВЕРА" размещены справа, а нужно сделать их по середине.

Еще примеры подобных сайтов (просто для понимания темы):

ссылка2﻿ ссылка3﻿

Всего 3 страницы нужно: главная, + 2 дополнительных

Срок 2-3 дня

8 лет назад
Sanya222
27 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Dimnk
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$9
2 дня
Человек согласился на работу с не очень четким ТЗ и прекрасно справился с задачей. Рекомендую
Порядочный исполнитель, всегда на связи, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Dimnk
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн + верстка новостного сайта на ДЛЕ+ моб версия

    Нужно переделать дизайн сайта, сделать его приятным для пользователей, нужно не только нарисовать а сверстать все.Найти и устранить какие либо ошибки в шаблоне . Шаблон с нуля наверное писать не нужно потому что ...

    Android
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка меню аналога как на isolux.ru (верхнее гориз. меню)

    Добрый день, необходимо создать меню-аналог как на сайте isolux.ru - верхнее гориз. меню. Цвета значения не имеют, будут меняться. Адаптивность не требуется. Нужен базовый дизайн и вёрстка, т.е. готовое меню. Важен функционал такого меню - ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать шаблон главной страницы сайта

    Необходимо создать шаблон для главной страницы сайта. Есть зарисовка в формате psd, там есть все модули, которые необходимо сделать. Можно менять шрифт, картинки, расположение (но порядок модулей должен быть такой же). Тематика сайта ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Лендинг свадебного сайта

    Нужно создать страничку для свадьбы. В файлах есть полное тех задание где указано количество разделов. Для того чтоб выбрать исполнителя сделайте тестовый вариант двух разделов и меню (текст и фото есть в прикрепленных файлах).  Жду ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн для личного сайта

    Хочу иметь нормальный блог с нормальным дизайном. Сейчас у меня есть наброски, которые в целом устраивают, но там явно надо доделать некоторые вещи + нет дизайна для некоторых типов страниц.  Что есть можно посмотреть ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн для LP

    $550

    Доброго дня!  Одно из ведущих агентств срочно ищет исполнителя для разработки одностраничной Landing Page.  Благодарю Вас за внимание!

    Дизайн сайтов52 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Исправить дизайн сайта

    Есть сайт, на котором не устраивает дизайн. Необходимо продумать дизайн на главной странице и на внутренних. Верстать не надо. Только дизайн.

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Проработка макета главной страницы для flagman-kiev.com.ua

    Добрый день. Для главной страницы сайта https://flagman-kiev.com.ua/﻿ необходимо проработать дизайн-лендинг в рамках текущей концепции сайта. Кардинальных изменений не треуется, компоновка, проработка отдельных элементов.  Какие элементы на странице должны быть? ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад