Нужно переделать дизайн сайта, сделать его приятным для пользователей, нужно не только нарисовать а сверстать все.Найти и устранить какие либо ошибки в шаблоне . Шаблон с нуля наверное писать не нужно потому что ...
Разработать дизайн новой полосы для сайта
Приветствую!
Требуется разработать дизайн новой полосы для сайт. Полоса для текста.
Выбранный исполнитель
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