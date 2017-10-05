Нужно переделать дизайн сайта, сделать его приятным для пользователей, нужно не только нарисовать а сверстать все.Найти и устранить какие либо ошибки в шаблоне . Шаблон с нуля наверное писать не нужно потому что ...
Дизайн страниц для сайта
1. Нужно разработать дизайн новой страницы для сайта: на одной странице должна быть информация:
1) оцилиндрованное бревно
2) профилированный брус
3) сухой профилированный брус
ТЗ предоставлю и покажу примерно, что хочу.
2. Создать страницу "Цены". 6 наименований продукции - пример предоставлю.
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