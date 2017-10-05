Дизайн Лендинга

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки158 просмотров

Надо сделать дизайн Лендинг, ТЗ скину в скайпе 

8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$300
1 день
Самый крутой дизайнер в мире Алексей )
Всем рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за проект =)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад

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